Foggia, attentato incendiario contro gioielleria

FOGGIA - Un incendio è stato appiccato la notte scorsa davanti alla saracinesca di una profumeria che in via Gioberti a Foggia. Stando alla ricostruzione dell’accaduto, persone al momento sconosciute hanno posizionato davanti alla saracinesca dell’attività commerciale dei rifiuti a cui poi hanno dato fuoco. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco i danni si sono limitati alla sola serranda. Indagini sono in corso da parte delle forze di polizia grazie anche alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza.