Vieste, estorsione ai turisti: scatta l'arresto

Vieste - Monopolizza il parcheggio comunale della piazza costringe i turisti a pagare a lui i soldi per la sosta. Di questo è accusato F.G., 41enne di del posto ritenuto vicino al clan Raduano.

Gli agenti della Squadra mobile lo hanno arrestato per tentata estorsione. L'arresto è scattato qualche giorno fa, nell'ambito dei controlli nelle località turistiche della provincia.

L'uomo è stato visto costringere alcuni turisti a pagare soldi per la sosta dei veicoli all’interno del parcheggio comunale ubicato nella centralissima piazza Manzoni. Arrestato e portato in carcere, a Trani, è stato rimesso in libertà dopo l'interrogatorio. Il gip ha convalidato l'arresto con il solo obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria