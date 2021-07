Cerignola, spaccio ai domiciliari: in carcere

Cerignola - Era ai domiciliari, ma a quanto pare il regime di detenzione non gli impediva di fare affari comn la droga. I carabinieri di Cerignola hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 52enne. Durante uno dei controlli a cui era sottoposto i carabinieri hanno trovato 5 involucri contenenti complessivamente 215 grammi circa di cocaina, uno con 32 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 975 euro in contanti. Per il 52enne si sono inizialmente aperte le porte del carcere di Foggia, poi, dopo la convalida dell'arresto, il gip del Tribunale di Foggia ha disposto gli arresti domiciliari.