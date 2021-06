San Severo, agguato al quartiere San Bernardino: sparatoria, due feriti

Paura ieri sera a San Severo (Fg) dove due persone sono rimaste ferite in seguito ad alcuni colpi di arma da fuoco esplosi nel quartiere San Bernardino. L'agguato è avvenuto in strada, e i due feriti si trovano in ospedale, il primo colpito a una gamba, il secondo, più grave, all'addome. Indagano i carabinieri che stanno vagliando la presenza di telecamere in zona.