Foggia, si dimettono altri due consiglieri di maggioranza

Foggia - All’indomani delle dimissioni del sindaco di Foggia, Franco Landella (Lega), stamattina due consiglieri della maggioranza, Antonio Bove (Forza Italia) e Francesco Morese (Lista Civica), hanno depositato le proprie dimissioni al segretario generale del Comune. Ieri un altro consigliere della maggioranza, Consalvo di Pasqua (Lega), si era dimesso. Bove e Morese spiegano che la decisione di dimettersi «scaturisce dalla consapevolezza che ormai non ricorrono più i presupposti per proseguire con serenità in tale incarico». I due consiglieri di maggioranza che si sono dimessi stamattina, fanno parte dei 14 consiglieri (12 della minoranza) che ieri hanno depositato in uno studio notarile le proprie dimissioni spingendo per lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, che può avvenire solo se si dimetteranno 17 consiglieri.