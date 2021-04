Migranti, rogo nel ghetto di Foggia: non ci sarebbero feriti

FOGGIA - Un incendio è divampato nel pomeriggio nel ghetto di Borgo Mezzanone, l’insediamento abusivo sorto nelle campagne di Foggia, dove vivono stabilmente circa 2000 migranti impegnati nei campi. Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del Fuoco che stanno provvedendo a circoscrivere le fiamme e a bonificare l’area. Al momento - si apprende dalle forze dell’ordine - non ci sarebbero feriti, così come non è ancora chiaro il numero di baracche coinvolte nell’incendio che non sarebbe doloso.

Sono sei o sette le baracche andate distrutte nell’incendio. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che l’incendio sia partito accidentalmente da una baracca nella quale una donna africana stava preparando la cena. Le fiamme, in pochi istanti, hanno avvolto le altre abitazioni di fortuna. Le indagini sono affidate ai carabinieri.