Foggia, il sindaco scambia la Liberazione con la fine della guerra mondiale

Foggia - Confonde la liberazione dal fascismo con la fine del secondo conflitto mondiale. Polemiche social per il sindaco di Foggia Franco Landella che questa mattina, come moltissimi sindaci d'Italia, ha commemorato il 25 aprile con una manifestazione pubblica. Successivamente, Landella ha pubblicato un commento sulla sua pagina facebook. «Oggi l’Italia festeggia il 25 aprile e la sua liberazione dalla seconda guerra mondiale. Anche Foggia ricorda questa data come un momento di liberazione dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale», ha scritto ancora Landella, eletto per la Lega di Salvini.

Non si è fatta attendere la reazione del popolo del web. Molte persone hanno scritto sulla bacheca del primo cittadino per puntualizzare date e circostanze. «La seconda guerra mondiale terminò il 2 settembre 1945. Il 25 aprile si festeggia la liberazione d’Italia dal nazifascismo», si legge. «E si vede - commenta un altro cittadino - che quel giorno era assente a scuola quando l’hanno spiegata». Altri cittadini invece puntano l’indice contro il partito del Carroccio: «Il partito a cui lei ha aderito recentemente, non le permette più di dire le cose come stanno. Non le permette di dire che oggi è la celebrazione della liberazione dell’Italia dell’occupazione nazista e dal regime fascista».