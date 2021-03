San Severo, rapinano supermercato: 3mila euro di bottino

FOGGIA - Ammonta a circa 3mila euro il bottino della rapina compiuta nella tarda mattinata di oggi ai danni del supermercato Eurospin che si trova in via Salvemini a San Severo (Foggia). Ad agire un commando composto da 4-5 banditi tutti con il volto coperto e armati di coltello. I malviventi hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e sotto la minaccia delle armi hanno costretto i dipendenti a farsi consegnare l’incasso della giornata. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza del supermercato e di quelle installate nelle immediate vicinanze.