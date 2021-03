Foggia, volo di rientro dall'Egitto ritarda di 4 ore: risarcita famiglia

FOGGIA - Il Giudice di Pace di Roma ha condannato la compagnia aerea Blue Panorama Airlines ad un risarcimento pari a 2000 euro nei confronti di una famiglia di 5 persone di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, a causa del ritardo di un volo di rientro da Sharm El Sheikh di oltre 4 ore. È quanto rende noto l’associazione Giustitalia che si occupa di risarcimenti per voli ritardati o cancellati. In sostanza la famiglia foggiana aveva acquistato i biglietti per il volo di rientro dall’Egitto con partenza il 20 luglio alle 21, ma «i passeggeri - riferisce l’associazione Giustitalia - furono imbarcati con quattro ore di ritardo». Il Giudice ha quindi condannato al risarcimento di 400 euro per ogni passeggero (100 euro per ogni ora di ritardo) per un totale di 2000 euro più le spese legali.