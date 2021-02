Foggia, pregiudicato «gambizzato» va da solo in ospedale

Un uomo di 30 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato ferito con alcuni colpi di pistola che lo hanno raggiunto di striscio alle gambe, questo pomeriggio a Foggia. L’uomo non è in pericolo di vita e si è recato al pronto soccorso del policlinico Riuniti per farsi medicare le ferite.

A quanto si apprende, il 30enne, foggiano, ha riferito alla polizia di essere stato raggiunto dai colpi di pistola mentre camminava su via San Severo, zona periferica della città. Gli agenti della squadra mobile stanno indagando e acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.