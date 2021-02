Vico del Gargano, auto si schianta contro muretto: muore 37enne

Un uomo di 37 anni di Ischitella (Foggia) è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina alle porte di Vico del Gargano, nel Foggiano. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto la vittima era a bordo di una Golf quando, per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada andandosi a schiantare contro un muretto. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, l’uomo è deceduto all’istante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.