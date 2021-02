In 4 armati di fucile rapinano tir e sequestrano conducente nel Foggiano

Una rapina con sequestro di persona e che si è conclusa con l’abbandono della refurtiva, è stata compiuta la scorsa notte ai danni di un autotrasportatore lungo la statale 16, all’altezza di San Ferdinando di Puglia (Bat). A quanto si apprende la vittima , un uomo di Grumo Appula di 37 anni che lavora per una ditta di trasporti di Molfetta, stava transitando in quel tratto di strada alla guida del suo tir carico di derrate alimentari, quando è stato affiancato da una Giulietta con a bordo 4 banditi tutti a volto coperto ed uno armato di fucile. I rapinatori hanno costretto l’uomo a fermarsi: uno di loro si è messo alla guida del tir mentre gli altri hanno incappucciato la vittima costringendola a farla salire a bordo della loro autovettura. Poco dopo, alla periferia di Cerignola l’autotrasportatore è stato liberato. I malviventi gli hanno portato via solo il telefono cellulare, mentre il tir completo del carico si è impantanato nel fango in una strada di campagna ed è stato abbandonato non lontano dal luogo in cui è stato rilasciato l'uomo. Superato lo choc l’autotrasportatore ha sporto denuncia al commissariato di Cerignola.