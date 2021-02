Sparatoria a San Severo a Capodanno: 39enne muore dopo un mese

È morto ieri Giacomo Perrone, il 39enne di San Severo (Foggia) ferito con numerosi colpi d’arma da fuoco il primo gennaio scorso durante una lite in condominio di via Mario Carli, alla periferia del comune Foggiano. Durante la lite riportò ferite lievi anche un’altra persona.

Perrone era ricoverato dal giorno del ferimento nell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Il suo nome era noto alle forze di polizia: nell’aprile 2013 venne pestato per beghe condominiali, il 3 febbraio 2014 sfuggì ad un agguato compiuto davanti al Teatro Verdi di San Severo e in quella circostanza riuscì a fuggire in auto. All’epoca dei fatti le telecamere della videosorveglianza ripresero tutta la scena e il video fu poi diffuso dai carabinieri.