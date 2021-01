Famiglie a rischio usura: a Foggia salvate in 186

FOGGIA - La pandemia ed il prolungato lockdown non hanno impedito alla Fondazione «Buon Samaritano» di Foggia di proseguire la sua missione a sostegno di tantissime famiglie, che a volte non riescono a soddisfare esigenze e bisogni primari, con il rischio di essere risucchiate nel vortice dell'usura, un male diffuso che strangola le vittime e calpesta la dignità delle persone. «Nell’anno che sta per concludersi, la Fondazione ha infatti accolto 186 famiglie, a cui i volontari hanno offerto aiuto e consulenza sul piano legale e finanziario e sostegno morale. Nell’esercizio finanziario 2020 sono stati erogati prestiti per un importo di 936.000 mila euro ed altri 190.000 euro sono in corso di erogazione, per un totale di 1.126.000 euro», spiega il presidente della Fondazione antiusura, Pippo Cavaliere. «Sono inoltre in fase istruttoria presso gli istituti di credito convenzionati, pratiche per l’erogazione di ulteriori prestiti per un importo di circa 650.000 euro, il tutto per un totale complessivo di 1.776.000 euro. Una performance straordinaria, il cui merito va ascritto soprattutto ai tanti volontari che, pur in presenza di una grave crisi epidemiologica, non hanno esitato a mettere a rischio la propria salute pur di soccorrere chi chiedeva aiuto, sostegno, una parola di conforto. A costoro rivolgiamo la nostra più sentita gratitudine per lo straordinario esempio di solidarietà umana e di amore verso il prossimo», dice ancora Cavaliere che aggiunge: «I dati riportati sono la dimostrazione di quanto si siano acuite le difficoltà economiche di tantissime famiglie a seguito della pandemia che, sul piano sociale, deve ancora esplicare i suoi disastrosi effetti. Questo contesto costituisce purtroppo terreno fertile per l’arruo - lamento della manovalanza da parte delle varie organizzazioni criminali, che sono alla ricerca di "consenso sociale" attuando quella strategia definita "welfare mafioso di prossimità", in cui l'antistato punta a sostituirsi allo Stato. Ma anche su questo fronte la Fondazione antiusura Buon Samaritano continuerà a portare avanti, con la consueta determinazione, la sua azione di contrasto alla criminalità. Esprimiamo inoltre viva soddisfazione per il riconoscimento che il ministero dell’interno ha riservato alla Fondazione con la concessione di un finanziamento di ben 170.000 euro nell’ambito del PON - Legalità, per l'attuazione di un progetto a sostegno delle vittime di usura ed estorsione. Ed infine un sentito ringraziamento al Ministero dell’economia che, nei giorni scorsi, ha accreditato alla Fondazione l'ulteriore somma di 232.000 euro, finalizzata a sostenere le famiglie a rischio usura».