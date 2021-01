Foggia, Iaccarino fa marcia indietro: non firma più le dimissioni e va all’attacco di Landella

FOGGIA - «Oggi ci aspettavamo che Leonardo Iaccarrino ratificasse le sue dimissioni invece c’è stata una sua virata». Così il sindaco di Foggia, Franco Landella, annuncia il dietrofront del presidente del Consiglio comunale, Leonardo Iaccarino, protagonista di un video, divenuto virale sui social, in cui impugna una pistola giocattolo ed esplode alcuni colpi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Ieri Iaccarino ha inviato una nota al primo cittadino in cui chiede di «attivare un confronto politico con le Istituzioni (sindaco e Consiglio comunale) sulla opportunità o meno di abbandonare il cammino intrapreso al solo scopo di tutelare quella parte di opinione pubblica che si ritiene lesa dal noto evento». Un parte - precisa Iaccarino - «sempre più sparuta se si considerano le evidenti espressioni e manifestazioni di vicinanza ricevute dallo scrivente».

Una dichiarazione, quella di Iaccarino, evidentemente lontana anni luce dall’atmosfera che si vive a Foggia e che tanti foggiani stanno vivendo in tutta Italia. Iaccarino, consigliere comunale eletto con Forza Italia con 1.312 voti, subito dopo la pubblicazione del video aveva manifestato la volontà di dimettersi con una lettera inviata al sindaco Landella. Sul punto Iaccarino specifica che “sarebbe stato protocollato un documento relativo alle mie dimissioni non efficace perché trattasi di dimissioni non sottoscritte e non presentate personalmente presso gli uffici comunali». A questo punto si va verso la convocazione di un consiglio comunale con la mozione di sfiducia per Iaccarino, peraltro già annunciata dai 5stelle e concordata ieri anche dai consiglieri del centrodestra e da Pippo Cavaliere (ex candidato sindaco del centrosinistra).

Rispetto alla collocazione di Iaccarino da registrare una nota di Forza Italia: « Iaccarino non fa parte di Forza Italia. Non è tesserato dal 2018. Un amministratore che già avevamo deferito al collegio dei probiviri del partito lo scorso marzo per altri comportamenti deprecabili».