Minore a Foggia spara con pistola a salve a Capodanno, il padre: «Sono amareggiato»

FOGGIA - E’ diventato virale sul web anche il video che mostra il figlio sedicenne del presidente del Consiglio comunale di Foggia che, per festeggiare Capodanno, ha esploso quattro colpi di pistola a salve dal balcone di casa.

Le immagini sono state riprese dal fratello più piccolo e in poco tempo hanno fatto il giro dei social.

«Sono amareggiato per l’accaduto - ha detto il padre -. Si è trattato di una bravata che non andava assolutamente fatta e di questo chiedo scusa. Non siamo genitori incoscienti. Ingenuamente gli ho dato il consenso di utilizzare la pistola a salve con tappo rosso, legalmente acquistabile, proprio per evitare che mio figlio scendesse in strada a sparare i botti di fine anno», ha spiegato.