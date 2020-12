Foggiano dorme in auto dopo viaggio di rientro dal Nord: multato per aver violato il coprifuoco

FOGGIA - Voleva risparmiare e ha scelto l'auto per tornare a casa per Natale. Un foggiano di 45 anni, partito dal Nord per far ritorno in Puglia, in occasione delle feste natalizie, dopo ore di guida ha scelto di fermarsi per riposare e aveva parcheggiato nella piazzola del bar 'Ti porto al marè di Comacchio, nel Ferrarese. Ma il risveglio è stato tutt'altro che dolce. Verso le 2, infatti, un cittadino allarmato dalla presenza di «un’auto sospetta» ha chiamato i carabinieri.

Sul posto è giunta una pattuglia da Lido Estensi che, dopo aver individuato il mezzo, ha effettuato un controllo sulla persona a bordo. L’uomo, che non risultava essere un criminale in fuga, si trovava però in viaggio in orario vietato, oltre quello consentito dal coprifuoco che obbliga a non girare dopo le 22 fino al mattino. E così per aver violato le norme di contenimento anti Covid è stato sanzionato per 400 euro.