Sant'Agata di Puglia, 13enne positivo scrive ai compagni di calcetto: «Fate il test» e diventa capitano

FOGGIA - Ha contattato i suoi amici di squadra per informali che era risultati positivo al Covid e per suggerire, a chi avesse avuto contatti diretti con lui, a sottoporsi al tampone. E’ la storia di Antonello un ragazzino di 13 anni di Sant'Agata di Puglia in provincia di Foggia capitano della locale squadra di calcio "Scuola Calcio Sporting Team». Antonello ha inviato alla fine di novembre un messaggio nella chat di gruppo per informare i compagni di squadra della sua positività. Dopo di lui altri 5 ragazzini si sono sottoposti a test rapido risultando, fortunatamente, tutti negativi. Antonello nel frattempo ha superato la malattia e si è negativizzato. «Quest’anno per tutelare la salute di tutti i nostri piccoli atleti la Scuola Calcio non è partita - scrive sulla propria pagina Facebook il presidente dell’associazione sportiva Gaetano Danza - una scelta difficile ma dovuta, ciò nonostante abbiamo deciso di omaggiare Antonello con la divisa che avrebbe indossato nel campionato 2020-2021. Un piccolo dono per un «piccolo» grande uomo», conclude.