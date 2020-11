Droga, blitz cc all’alba nel Foggiano: arresti e perquisizioni

Dalla nottata è in corso un'operazione antidroga che vede impegnati i Carabinieri della Compagnia di San Severo (Fg): più di 100 militari stanno eseguendo misure cautelari nei Comuni di San Paolo, San Severo e Torremaggiore, nei confronti di un gruppo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Contestualmente sono in corso da parte dei militari dell’Arma diverse decine di perquisizioni nelle aree di San Severo e Torremaggiore. Coinvolta anche l'unità cinofila. Maggiori dettagli in una conferenza stampa in mattinata.