Decessi per Covid 19, in Puglia è Foggia in testa dopo i dati del weekend

FOGGIA - Decessi avvenuti durante lo scorso fine settimana e che le strutture sanitarie hanno segnalato alla Asl di Foggia solo nella giornata di ieri, lunedì 23 novembre. Questo - secondo la Asl - giustificherebbe il numero elevato di decessi Covid (21) riportati oggi per la provincia di Foggia, balzata in testa nel Bollettino Epidemiologico quotidiano della Regione Puglia. In provincia di Foggia vi è anche una elevata circolazione del virus e qui dall’inizio della pandemia sono stati registrati ad oggi 10.743 casi.