Foggia, senegalese 40enne aggredito a Borgo Mezzazone: operato d'urgenza è grave

FOGGIA - Un cittadino senegalese di circa 40 anni che vive al ghetto di Borgo Mezzanone è stato operato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia a causa di alcune ferite al volto e al cranio riportate presumibilmente a seguito di una aggressione.

Lo straniero è arrivato in ospedale in prognosi riservata, accompagnato da una unità del 118. Gli agenti di polizia stanno aspettando che il senegalese riprenda conoscenza per ascoltarlo e ricostruire l’intera vicenda.