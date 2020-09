Salvini a Lucera: «Conte e Di Maio? Mi mancano poco, presto noi di nuovo al governo»

LUCERA - «Mi mancano poco, onestamente, Di Maio e Conte». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Lucera (Foggia), rispondendo a un cronista che gli ha chiesto se sentisse la mancanza del ministro degli Esteri e del premier. «Mi manca la possibilità di dare risposte veloci e concrete agli italiani come ho fatto quando ero al governo - ha spiegato - come sulla legge Fornero, sulla Flat Tax sull'immigrazione». «Tanto - ha concluso - al Governo tra non molto ci torniamo lo stesso».

MIGRANTI - «L'immigrazione va regolata, controllata, limitata e qualificata. Quando torno al Governo da presidente del Consiglio, lager e centri di sfruttamento come Borgo Mezzanone (Foggia) non esisteranno più. Li abbiamo chiusi in Sicilia, li abbiamo chiusi nel Lazio, li abbiamo chiusi in Veneto». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Lucera (Foggia).

«Daremo - ha aggiunto - una risposta anche ai foggiani (dove insiste uno degli insediamenti abusivi più grandi d’Italia, ndr) e agli immigrati regolari perbene, perché il mio problema non è il colore della pelle. Il mio problema è l’immigrazione fuori controllo». «Pensiamo all’aggressione dell’operatrice sanitaria a Foggia da parte di un clandestino - ha concluso - non è quella l'immigrazione di cui abbiamo bisogno».

REFERENDUM - «Abbiamo votato sì quattro volte, il Parlamento può lavorare bene anche con meno parlamentari. Io non cambio idea per la poltrona, come Renzi e il Pd che prima votano no e poi votano sì, e poi votano forse. Abbiamo votato sì e voteremo sì». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Lucera (Foggia) nell’ambito di un tour elettorale.

«A me - ha aggiunto - interessa però il voto dei pugliesi per la Puglia, il voto dei toscani per la Toscana. Qui in Puglia c'è da riaprire ospedali, ci sono da aiutare agricoltori in difficoltà. Ci son da sistemare ferrovie ed acquedotti. Quindi il voto della Puglia non è un voto ideologico ma un voto di concretezza». «Se sono contenti di quello che hanno fatto Vendola ed Emiliano continuano a votare a sinistra - ha concluso - altrimenti scelgono l’unica vera novità di queste elezioni».