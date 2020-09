Foggia, professioni sanitarie: oltre mille ai test

FOGGIA - I test di Medicina hanno già... fatto testo a UniFg. Ieri, alle prove di ammissione per le Professioni sanitarie, i grupponi visti il 3 settembre sono stati eliminati alla fonte: l'arrivo dei candidati (più numerosi di quelli dei quiz di Medicina e Odontoiatria) è stato organizzato in ordine alfabetico in 4 scaglioni orari, dalle 7 alle 11. File distanziate e ordinate dunque (ma molti dei presenti nella zona senza mascherina). All'ingresso varchi, metal detector e volontari della Protezione civile, impegnati insieme a 80 unità del personale di UniFg ed alla Polizia locale per garantire il rispetto delle regole anti-Covid e di sicurezza.

Dei 1.185 iscritti all'esame, tutti di Foggia a provincia come stabilito dal decreto del ministro Manfredi per evitare la mobilità fra regioni, causa di contagio, si sono presentati all'appello in 1.146 (per 375 posti in tutto, più 14 riservati a stranieri). La candidata più giovane ha 18 anni, il più anziano è un uomo di 50 anni. Tante i corsi di laurea rientranti nelle Professioni sanitarie.

I più numerosi quelli di Infermieristica: 100 posti disponibili per la sede di Foggia (1 per cittadini non comunitari residenti all’estero come per tutti gli altri corsi); 75 posti per la sede di Barletta; 41 per Matera; 26 posti per l’altra sede in Basilicata, a Lagonegro (Potenza); 30 posti a S. Giovanni Rotondo. Per Fisioterapia 33 posti (di cui 3 per cittadini non comunitari residenti all’estero); Dietistica dispone di 20 posti (2 per non comunitari); al corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, sede di Barletta, sono stati assegnati 30 posti (2 per non comunitari); 34 posti per Tecniche di Laboratorio Biomedico (2 per cittadini non comunitari residenti all’estero). Come per i test di Medicina e Odontoiatria, UniFg ha impegnato tutte le 13 sale della Città del Cinema, allo scopo di garantire il distanziamento fra candidati e commissari, tutti con mascherina e igienizzante mani disponibile.

Sessanta i quesiti, 12 di cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di matematica e fisica, 100 i minuti per dare le risposte, 1.5 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per la risposta non data e -0,4 punti per la risposta errata. Il punteggio massimo totalizzabile 90 punti, quello minimo per entrare in graduatoria 20. In calo gli iscritti ai test a livello nazionale: -3,1%; i posti disponibili passano da 24.174 a 25.353, il 4,9% in più.