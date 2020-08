Candela, scontro auto furgone sulla A16: grave giovane volontario investito: stava spegnendo incendio

BARI - Poco dopo le 15 sull’A16 Napoli-Canosa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest in direzione Canosa a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 138, che ha visto coinvolti un furgone e una autovettura e nel qual due persone sono rimaste ferite.

Nell’incidente un volontario della Protezione Civile, che era intervenuto per assistere i Vigili del Fuoco già presenti sul posto e impegnati nello spegnimento di un incendio divampato nel terreno adiacente alla sede autostradale, correttamente segnalato, è stato investito in corsia di emergenza da una autovettura. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto insieme ai soccorsi e al personale della Direzione ottavo Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Al momento nel tratto interessato si registra 1 km di coda in direzione Canosa. Agli utenti che da Napoli sono diretti verso Canosa, si consiglia di uscire a Candela, di proseguire lungo la viabilità ordinaria in direzione Cerignola e rientrare in A16 a Cerignola Ovest.

Poco dopo le 17.30 sull’A16 Napoli-Canosa è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest in direzione Canosa, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 138. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita regolarmente su una corsia.