Foggia, furto in abitazione ma la cassaforte regge: inutili i tentativi di scassinarla

FOGGIA - I «topi d’appartamento» continuano a colpire in città, spesso approfittando del fatto che i padroni di casa sono fuori città. Come successo l’altra notte in un appartamento al Rione dei Preti: il colpo è... tecnicamente riuscito ma i ladri (solitamente questa tipologia di furti presuppone il coinvolgimento di almeno un paio di persone) sono andati via a mani vuote, non riuscendo a forzare né a portar via la cassaforte.

Il furto è stato scoperto la mattina e sul posto è intervenuta una pattuglia della Questura per il rituale sopralluogo di furto. Per quanto ricostruito dai poliziotti, chi ha agito ha divelto l’inferriata a protezione di una finestra per introdursi in casa, rovistare nelle stanze in cerca di soldi e oggetti di valore sino a trovare la cassaforte, sulla quale sono stati riscontrati segni di scasso ma senza che i ladri siano riusciti a forzarla: non è noto cosa vi fosse custodito.