Foggia, a fuoco furgone di un operaio: indaga la polizia

La Polizia di Foggia indaga sull'atto incendiario ai danni di un furgone ieri in via Manzoni, a pochi metri dal centro storico. Il mezzo è di proprietà di un operaio 59enne, un foggiano incensurato.

A quanto si apprende, persone al momento sconosciute hanno infranto un finestrino del furgone e hanno lanciato all’interno una bottiglia in plastica con del liquido infiammabile, presumibilmente alcool. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Gli agenti delle Volanti hanno in corso l'acquisizione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

Gli investigatori hanno ascoltato il proprietario del furgone, che ha negato di aver ricevuto minacce o richieste di qualunque natura. Nelle indagini non si esclude l’ipotesi di dissidi privati.