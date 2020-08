Simulano incidente e rapinano benzinaio dell'incasso di giornata: indagini nel Foggiano

Il titolare di un distributore di carburante che si trova in località «Tratturo Camporeale» alla periferia di Foggia è stato aggredito e rapinato dell’incasso della giornata, pari a settemila euro, mentre si recava a depositarlo in banca. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. A quanto si apprende la vittima era a bordo della sua autovettura ed era diretto in un istituto di credito cittadino dove avrebbe dovuto depositare la somma di denaro. Improvvisamente è stato affiancato da due giovani in sella ad uno scooter. I due, per simulare un incidente, hanno graffiato la fiancata del veicolo del titolare del distributore di carburante. A quel punto i tre si sono fermati per scambiarsi i dati anagrafici per la denuncia del sinistro. Improvvisamente li ha raggiunti una terza persona, un complice dei due, alla guida di un altro ciclomotore, che ha aggredito la vittima, colpendola con un oggetto in ferro, forse il calcio di una pistola, allo zigomo. Poi i malviventi sono riusciti a sfilargli il denaro e a fuggire via a forte velocità. L’uomo superato il momento di choc ha chiamato i soccorsi. Le indagini sono affidate alla polizia.