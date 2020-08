Contrasto alle mafie, il premier Conte a Cerignola

CERIGNOLA - Dopo diversi tour in provincia di Foggia, domani lunedì 3 agosto il premier Giuseppe Conte approderà a Cerignola. Con lui anche il Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina e il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Sen. Nicola Morra.

Una visita che si inserisce in un progetto di sensibilizzazione sul contrasto alle mafie che in questi giorni sta impegnando alcune scuole pugliesi.

Il progetto, in questi giorni in corso, promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Commissione Parlamentare Antimafia, ha infatti previsto la partecipazione gratuita di studentesse, studenti e docenti accompagnatori alle attività di legalità, rispetto e buone pratiche da svolgersi presso le Cooperative sociali che gestiscono beni confiscati in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A Cerignola tale compito è stato affidato alla Cooperativa sociale «Altereco», mentre Scuola referente è proprio il Liceo «Zingarelli - Sacro Cuore» di Cerignola, dove domani alle 12.30 presso l’Auditorium «Teodato Labia», il presidente del Consiglio interverrà alla presentazione del progetto «LegaliTour: percorsi di legalità, formazione ed orientamento nel sistema educativo nazionale di istruzione».

Subito dopo, alle 13,45, verrà fatta tappa a «Terra AUT», bene confiscato alla mafia di Cerignola e gestito dalla Coop AlterEco, tra le dieci cooperative che in tutt’Italia sono impegnate ad accogliere i giovani studenti nel progetto pilota organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, insieme al Ministero dell’Istruzione.

Tra gli aderenti all’iniziativa oltre al Liceo «Zingarelli - Sacro Cuore» anche il Liceo Scientifico «Albert Eisntein» e l’ITET «Dante Alighieri» di Cerignola, nonché l’I.I.S.S. «Don Tonino Bello» di Molfetta ed il Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti. Tra le attività proposte nei cinque giorni di permanenza presso le strutture della Cooperativa«Altereco», che dal 2011 gestisce «Terra Aut» su cui si attivano processi di inclusione sociale e lavorativa.

Nella terra della «mafia degli affari», come l’ha definita la DIA nell’ultima relazione semestrale la mafia cerignolana, grazie a scuola, associazioni e cooperative si lavora per un futuro differente. In un comune come Cerignola, sciolto per infiltrazioni mafiose, la presenza del premier Conte, a diversi mesi dal commissariamento, è il segnale di una possibile rinascita, oltre che di vicinanza dello Stato.