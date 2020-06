Eroina e cocaina da Lucera al Molise: 6 arresti, smantellato gruppo criminale

La Guardia di Finanza di Foggia ha dato esecuzione questa mattina a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone (3 in carcere, 3 ai domiciliari) responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di detenzione finalizzata allo

spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, nonché di armi clandestine.

L’operazione è il frutto di un’articolata attività di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Lucera, che ha disarticolato un gruppo criminale composto da cittadini italiani che gestivano lo spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) nel territorio lucerino e nella provincia limitrofa di Campobasso. Complessivamente sono state denunciate 20 persone e sequestrati più di 1,6 kg di eroina purissima, 70 grammi circa di cocaina, 19 Kg di sostanze da taglio, armi e munizioni.

L’attività investigativa, che si è protratta per circa sei mesi, ha permesso di monitorare numerosi viaggi verso il Molise, che gli indagati, anche avvalendosi di corrieri occasionali, facevano soprattutto verso la provincia di Campobasso. Data la prudenza delle persone coinvolte è stato particolarmente difficoltoso intercettare le cessioni di stupefacente.

Determinanti per il corso delle indagini sono stati due interventi che risalgono agli ultimi mesi del 2019 e che hanno portato al sequestro di stupefacenti e armi nonché all’arresto in flagranza di 4 persone. Infatti, nel settembre 2019 i finanzieri eseguirono una perquisizione in una carrozzeria di Lucera nel corso della quale furono sequestrati più di 1,5 Kg. di eroina purissima, 55 gr. di cocaina, circa 15 Kg. di sostanza da taglio, 5 pistole con matricole abrase, 125 proiettili di vario calibro, un congegno esplosivo artigianale. I due responsabili furono arrestati. Ad ottobre 2019, nel corso di un controllo su strada, i militari

fermarono sulla S.S.17 due corrieri del gruppo criminale, partiti da Lucera e diretti a Campobasso, che trasportavano oltre 100 gr. di eroina e 15 gr. di cocaina. Anche in questo caso entrambi furono arrestati.

I finanzieri hanno inoltre passato al setaccio tutte le posizioni reddituali e patrimoniali dei sodali, scoprendo che tra i soggetti sottoposti a misura cautelare, il vertice del gruppo criminale beneficiava del reddito di cittadinanza, mentre un altro aveva da poco presentato la richiesta per beneficiarne. Entrambi sono stati segnalati all’INPS ai fini della sospensione della prestazione sociale.