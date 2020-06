Foggia, portano via cassaforte e soldi da ditta di legname: ricercati malviventi

Con un carrello elevatore hanno sfondato la porta d’ingresso di una ditta di legname alla periferia di Foggia e hanno portato via la cassaforte in cui c'erano assegni circolari e 400 euro in contanti. Prima di fuggire hanno rubato i dvd dell’impianto di videosorveglianza. Ad agire, la scorsa notte in via San Severo, una banda di malviventi sulle cui tracce è ora la polizia. Gli agenti stanno cercando di capire se siano state le stesse persone a mettere a segno un altro colpo nella stessa zona, due notti fa, in una ditta che produce climatizzatori.