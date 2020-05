Lucera, GdF sequestra beni per 110mila euro a sorvegliato speciale: violata normativa antimafia

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di 110mila euro a un sorvegliato speciale di Lucera (Fg). I finanzieri di Foggia hanno approfondito la posizione economica dell'uomo, S.M., classe 1973, pregiudicato per delitti contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti ed in materia di armi. L'uomo era obbligato a comunicare tutte le variazioni nell'entità e composizione del proprio patrimonio superiori a 10mila euro, invece dalle indagini è emerso che pur avendo concluso operazioni per un importo complessivo di circa 110mila euro, non aveva comunicato nulla, violando quindi la normativa antimafia. Le Fiamme Gialle gli hanno quindi sequestrato un conto corrente bancario e 13 mezzi tra auto e motocicli.