Coronavirus Foggia, controlli in azienda dei CC: multe per 15mila euro

FOGGIA - Multe per 15mila euro sono state elevate dai carabinieri che, con il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno fatto 58 ispezioni in aziende del Foggiano dove hanno contestate cinque violazioni delle misure di sicurezza "anti Covid" nei luoghi di lavoro.

I militari hanno rilevato inosservanze per la mancata affissione dei depliant informativi, l’assenza di pulizia giornaliera e della sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro. Inoltre è stata osservata la mancanza di idonei detergenti per le mani, e il mancato controllo della temperatura corporea al personale che accede in azienda. Le aziende - a quanto si apprende - sono state monitorate anche per evitare l’impiego di lavoratori in nero che, evidenziano i militari, «soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria non godono di alcuna tutela sia dal punto di vista contrattuale che sanitario, diventando anche potenziali veicoli di epidemia e contagio».