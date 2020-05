Foggia, rubate moto per oltre 25mila euro in bikers club: indaga la polizia

Tre moto custom e un furgone sono stati rubati la notte scorsa all’associazione Indian Bikers in via del Salice alla periferia di Foggia. Il furto è stato scoperto da alcuni esponenti del club di motociclisti, che hanno dato l’allarme alla Polizia. A quanto si apprende, persone al momento sconosciute sono entrate nella sede dell’associazione e hanno forzato alcuni garage nella parte posteriore. Hanno portato via sia il furgone che le motociclette, comprese due Harley Davidson del valore commerciale di 12mila euro l’una. Poi sono andati negli uffici e hanno preso 100 euro che erano contenuti in un cassetto. L’associazione non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.