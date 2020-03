Cerignola, anziano non può uscire per comprare farmaco, carabiniere a fine turno lo aiuta

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno ricevuto ieri sera una telefonata in cui un 80enne chiedeva aiuto, perché vivendo da solo non aveva la possibilità di muoversi e uscire per procurarsi un farmaco. Il nonnino aveva preventivamente contattato la Guardia Medica del paese per farsi prescrivere la ricetta del farmaco, ma non sapeva come andare a ritirarla. Quindi, con gentilezza, ha chiesto ai carabinieri se una pattuglia potesse aiutarlo. Un carabiniere, mosso a compassione, gli ha spiegato che non poteva catalogare la richiesta come urgente, ma si è offerto di passare a fine turno in Guardia Medica e in farmacia per comprare il farmaco.

Quindi a mezzanotte il militare si è presentato a casa dell'anziano e gli ha consegnato il farmaco. Una storia di solidarietà e umanità in un momento in cui dà sempre forza sentire testimonianze del genere.