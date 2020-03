Coronavirus, fugge da Torino in auto alla volta di Foggia: denunciato 30enne

FOGGIA - Un 30enne è stato denunciato a perché sorpreso mentre, a bordo della propria autovettura, rientrava a Foggia da un Comune della Provincia di Torino. Il giovane è accusato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Tante le denunce scattate durante lo scorso fine settimana. Sempre nel capoluogo dauno sono state scoperte in strada alcune coppie di fidanzati che non hanno resistito alla tentazione di vedersi. Altri ragazzini, sorpresi a bivaccare sulle scale di una scuola, per giustificare la loro presenza fuori casa, hanno dichiarato di essere usciti per andare a tagliarsi i capelli da un loro amico. Ma ci sono anche tre settantenni e due sessantenni beccati da una volante mentre si trovavano tutti insieme in una rimessa di proprietà di uno di loro, seduti intorno a due tavoli, intenti a chiacchierare e a sorseggiare birra. Infine, un sorvegliato speciale non potendo uscire ha ospitato in casa un altro pregiudicato.