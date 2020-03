Evasione dal carcere di Foggia: arrestato il 69esimo detenuto fuggito, ricercati in 3

FOGGIA - È stato arrestato in mattinata dagli agenti della squadra mobile di Foggia, Matteo Ladogana, di 47 anni, di Cerignola (Foggia), che il 9 marzo scorso era riuscito ad evadere dal carcere di Foggia durante le violente proteste. In quell'occasione erano evasi 72 detenuti, 69 dei quali sono stati arrestati o si sono costituiti. Tra i tre ancora ricercati c'è Cristoforo Aghilar il 36enne che ad ottobre scorso ha ucciso la mamma dell’ex fidanzata. Sono ancora in fuga Francesco Scirpoli, ritenuto legato ad un clan del Gargano, e Angelo Bonsanto.

