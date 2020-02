Cerignola, estorce 10mila euro alla madre per comprare la droga: arrestato

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno posto agli arresti domiciliare un 34enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Il provvedimento è scaturito dopo la denuncia della madre dell'uomo, esasperata dalle continue vessazioni e minacce verbali da parte del figlio: da tempo, infatti, la faceva vivere in un clima di ansia e paura poiché le estorceva continuamente denaro per acquistare la droga. Le richieste arrivavano anche in piena notte, e nel giro di pochi mesi il 34enne era riuscito a farsi consegnare 10mila euro. La vittima quindi si è rivolta ai carabinieri: il giovane dovrà rispondere di estorsione e maltrattamenti in famiglia.