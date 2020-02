San Severo: «Dammi 5mila euro o ti faccio del male», GdF blocca in flagrante estorsore, arrestato

La Guardia di Finanza di Foggia ha arrestato in flagrante un pregiudicato di 26 anni di San Severo, R.L., per tentata estorsione nei confronti di un imprenditore locale. Le indagini sono state condotte dalla compagnia di San Severo che hanno intercettato una richiesta di estorsione con la minaccia di un danno nei confronti dell'imprenditore, che avrebbe dovuto consegnare 5mila euro in contanti in un luogo e orario da concordare. Gli investigatori si sono appostati e hanno arrestato il responsabile mentre stava facendo un'ulteriore telefonata da una cabina a ridosso del centro. Il malvivente si trova nel carcere di Foggia.