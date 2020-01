Orta Nova, auto tampona mezzo pesante: un morto e un ferito

FOGGIA - Una persona è morta mentre un’altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto poco fa sulla strada statale 16, nelle vicinanze di Orta Nova.

A quanto si apprende, per cause da accertare un’auto ha tamponato un mezzo pesante. Il traffico sta subendo rallentamenti. Sul luogo dell’incidente è al lavoro personale dell’Anas per ripristinare la regolare circolazione stradale.