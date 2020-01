Lesina, commerciante «annulla» oltre mille scontrini e sottrae al Fisco 162mila euro

FOGGIA - I militari del Comando Provinciale di Foggia hanno portato alla luce un’evasione fiscale di una ditta individuale di Lesina, il cui titolare ha adottato un sistema di occultamento degli incassi giornalieri, tanto semplice quanto efficace, che gli ha consentito di sottrarre al Fisco una parte consistente dei propri redditi degli ultimi tre anni.

I Finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Torre Fantine, durante un servizio di routine in materia di scontrini e ricevute, hanno notato che uno scontrino, emesso dall’esercizio commerciale controllato, riportava, nel rigo relativo alla specifica dei beni acquistati, un sub totale pari all’importo pagato dal cliente, un corrispettivo pari a zero e la dicitura «annullato», così da consentire al commerciante di non contabilizzare, a fine giornata, il relativo incasso. In proposito, la procedura di annullamento dello scontrino viene eseguita sul registratore di cassa nell’eventualità di errori di battitura, in modo da evitare l’imputazione di incassi erroneamente registrati.

I successivi approfondimenti di polizia economico–finanziaria, avviati le dalle fiamme gialle di Torre Fantine, sottoponendo la ditta individuale ad una verifica fiscale, hanno permesso di constatare che il titolare dell’esercizio commerciale, in tre anni, mediante il sistematico rilascio ai propri ignari clienti di 1.100 scontrini fiscali recanti la specifica di «annullamento», aveva sottratto al Fisco incassi giornalieri per circa 162mila euro.