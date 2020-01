FOGGIA - Madre tossicodipendente maltratta le figlie, interviene la polizia dopo la segnalazione dei medici del pronto soccrso. È accaduto nei giorni scorsi quando, a seguito di una chimata giunta al 113, i poliziotti di una volante intervenivano presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia dove si trovava un 45enne che segnalava alcuni maltrattamenti in danno delle sue figlie.

L'uomo raccontava ai poliziotti di essere padre di tre bambine, rispettivamente di 4, 5 e 7 anni, nate dall’unione coniugale con una donna tossicodipendente. L’uomo specificava di aver accompagnato in ospedale le figlie per farle visitare dai medici in quanto la moglie le avrebbe maltrattate. Inoltre, l’uomo denunciava la moglie di averlo ripetutamente minacciato di picchiare le figlie se quotidianamente non le avesse procurato la sostanza stupefacente.

Le bambine sono state curate dai sanitari dell’Ospedale che hanno provveduto a refertarle e, dopo l’assistenza ricevuta, sono state riconsegnate al proprio genitore. L’episodio è stato segnalato pubblico ministero di turno ed il caso è stato preso in carico dai Servizi sociali.