San Severo, caccia alla pantera con i droni

SAN SEVERO - Due gabbie-trappola sono state installate nei luoghi del primo avvistamento della pantera nera, il felino che da tre giorni si aggira nelle campagne di San Severo, nel Foggiano. Le gabbie sono state posizionate in via Castelnuovo, nei pressi della fabbrica di fuochi d’artificio dove mercoledì sera è stato visto l’animale. In mattinata si è sollevato in volo anche un drone con telecamera termica per individuare dall’alto il felino. Intanto è stata istituita una task force - coordinata dal comune di San Severo - per la cattura della pantera, costituita da carabinieri forestali, operatori del servizio veterinario della Asl di Foggia e da agenti di polizia e vigili urbani.