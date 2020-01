La pantera di San Severo si aggira per le campagne: il primo avvistamento

FOGGIA - Non siamo nella giungla ma a San Severo: ecco il video della pantera che si aggira per le campagne del foggiano. A segnalare ai carabinieri il maestoso felino sono dei cittadini che hanno ripreso l'animale a distanza di sicurezza mentre cammina indisturbato nei campi.

La pantera è stata avvistata per la prima volta ad un chilometro e mezzo dal centro abitato, all’interno di un opificio. Gli agenti del Commissariato di San Severo e quelli della Polizia locale hanno avviato la sorveglianza in campagna e lungo via Castelnuovo, nelle vicinanze del luogo dov'è stato notato il felino, ritenuto pericoloso.