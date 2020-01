Cerignola, vendeva cocaina ai camionisti: arrestato 27enne

FOGGIA - Dopo aver notato che numerosi camionisti in partenza o al rientro da viaggi di lavoro si fermavano nelle campagne di Cerignola per comprare cocaina, i poliziotti della Stradale hanno arrestato il presunto fornitore degli autotrasportatori. Si tratta del pregiudicato Luigi Caputo, 27 anni, trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e di denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. Nel corso dei controlli gli agenti potuto accertate che il giovane ha ceduto cocaina a un autista. Al momento dell’arresto Caputo era in compagnia di due pregiudicati che sono stati denunciati.

«Una ulteriore sferzata - commentano gli investigatori - è stata inferta all’allarmante fenomeno del consumo di stupefacenti da parte di autisti e conducenti professionali, contribuendo alla sicurezza della circolazione stradale».