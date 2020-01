Foggia, 19enne non si ferma all'alt e scappa: arrestato dopo folle inseguimento

La polizia di Foggia giovedì scorso intorno all'1.30 di notte durante un servizio di controllo del territorio ha intercettato un'auto con tre persone a bordo, a cui ha intimato l'alt. Ma il conducente anziché fermarsi ha accelerato dandosi alla fuga. I poliziotti hanno inseguito la macchina per circa 15 minuti lungo le vie cittadine. Il conducente, un 19enne, ha innescato una fuga pericolosa, con manovre azzardate, salendo sui marciapiedi, sfrecciando in un parco e tentando di speronare la volante. L'inseguimento si è concluso nel parco Leonardo Biagini Pantanella, quando il ragazzo ha sbattuto contro un albero. I tre si sono dileguati a piedi, ma il conducente è stato bloccato mentre stava tentando di scavalcare un cancello. Non aveva mai preso la patente. L'auto, senza assicurazione, aveva all'interno diversi arnesi atti allo scasso e i documenti di un'altra persona. Il 19enne è stato arrestato, sono in corso le indagini per identificare gli altri due occupanti dell'auto.