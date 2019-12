Vico del Gargano, incendio una azienda agricola: distrutti tre mezzi

Un incendio la scorsa notte distrutto tre mezzi di un’azienda agricola, al momento inattiva, nella provincia di Foggia, a pochi chilometri da Vico del Gargano. Ancora da accertare le cause del rogo che ha danneggiato un trattore, una pala meccanica e una Fiat Panda. Il titolare dell’azienda agricola si trova fuori regione. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Da primi accertamenti non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, ma i carabinieri non escludono possa trattarsi di un incendio doloso.