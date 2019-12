Rapina a portavalori nel Foggiano, banditi sparano: via col bottino

FOGGIA - Quattro banditi con il volto coperto da passamontagna e armati con fucili a canne mozze hanno rapinato poco fa un vigilante della Cosmopol che stava per consegnare denaro nella filiale della banca Credem a Cagnano Varano. I rapinatori hanno sparato un colpo di fucile in aria e nessuno è rimasto ferito. I banditi sono fuggiti con un sacco contenente denaro e con la pistola del vigilante. Il bottino della rapina è in corso quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, il vigilante era appena sceso da un furgone blindato ed era diretto in banca dove avrebbe dovuto consegnare i soldi quando è stato rapinato dai quattro banditi. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di una Fiat 500 che, poco dopo, è stata trovata in fiamme nelle campagne di Cagnano Varano.