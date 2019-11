Conte torna in Puglia: domani visita Candela e Monte Sant' Angelo

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà domani in visita nel foggiano. Due gli appuntamenti previsti: - alle 15.00 sarà a Monte Sant'Angelo (FG) per un intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’azienda Sisecam, Strada Statale 89 km 162,250 (Per accrediti stampa inviare una email a: bcaliendo@sisecam.com); - alle 17.00 gli sarà invece conferita la cittadinanza onoraria della Città di Candela presso il Palazzo Municipale, Piazza Aldo Moro.