Foggia, spintonarono e derisero anziano: identificati 7 ragazzini tra gli 11 e i 14 anni

La polizia di Foggia ha identificato un gruppo di giovanissimi, tra gli 11 e i 14 anni, che lo scorso 23 ottobre in piazza Umberto Giordano, intorno alle 11.30, poiché usciti prima da scuola, hanno aggredito e deriso un settantenne che era lì fermo insieme a un amico. Uno dei sette minori responsabili ha colpito l'anziano alle spalle con una spinta, facendogli perdere l'equilibrio: l'uomo non è caduto solo grazie all'intervento dell'amico, mentre i giovanissimi sono scappati via sghignazzando. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza in città, e ciò ha permesso di identificare i responsabili. Accompagnati in Questura dai genitori non hanno capito la gravità del fatto, che hanno considerato un 'gioco nuovo', al solo scopo di divertirsi. L'accaduto verrà segnalato all'Autorità Giudiziaria minorile, con i relativi nomi.