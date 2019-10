Foggia, rubano tv, stereo e oggetti da azienda agricola: senegalese arrestato, complice in fuga

La polizia di Foggia nella serata di sabato 26 ottobre ha arrestato un 27enne senegalese per furto aggravato in concorso. Gli agenti sono intervenuti in un'azienda agricola di via Ascoli, dopo la segnalazione del titolare che aveva appena subito un furto. Sul posto i poliziotti hanno trovato un furgone bianco, corrispondente alla segnalazione della sala operativa, e hanno bloccato il senegalese che tentava di fuggire. Un altro uomo è riuscito invece a dileguarsi. Il furgone aveva targhe appartenenti ad altre autovetture, pertanto è stato sequestrato. All'interno c'erano un televisore, una stufa elettrica, tre bombole di gas, bidoni di gasolio agricolo, un impianto stereo, un deumidificatore. Il materiale è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l'uomo è stato condotto in carcere. Sono in corso le ricerche del complice.